Romagnuolo al Consorzio, Greco (M5S): «In Regione Molise c’è un caso “nominopoli”»

Il capogruppo pentastellato, insieme con i colleghi Primiani, Fontana e De Chirico, ha fatto il punto politico sulla vicenda: “Qualunque sia l’esito del procedimento, il centrodestra è stato già condannato dall’Anac. Quando gli abbiamo suggerito di revocare l’atto in autotutela ed eventualmente di adire gli organi competenti, ci hanno risposto: ‘Andate dove volete’. Ora attendiamo serenamente che venga fatta piena luce nel più breve tempo possibile”

“In Regione Molise c’è un caso “nominopoli”. Oltre a questa, infatti, ce ne sono altre che abbiamo attenzionato alla magistratura ed è chiaro che ne attendiamo il responso senza, chiaramente, anticipare le sentenze. Il comportamento di questo centrodestra per noi è già condannabile dopo che lo ha fatto anche l’Anac e, a valle di quella sanzione, nulla fu fatto dai dirigenti regionali nei confronti del presidente Toma e della sua giunta come, ad esempio, l’interdizione dalla possibilità di nominare nuove persone in un arco di tempo di tre mesi. Questo lo ritengo un fatto grave”.

Il capogruppo del M5S, Andrea Greco, insieme con i colleghi Primiani, Fontana – che ha ricordato la vicenda parallela dell’attuale presidente del Cosib e sindaco di Petacciato, Di Pardo – e De Chirico, va dritto al punto e ricostruisce lucidamente la vicenda politico-istituzionale che attiene alla nomina dell’ex consigliere di Forza Italia, Nico Eugenio Romagnuolo, al Consorzio industriale Campobasso-Bojano (dopo appena cinque mesi dalla revoca della surroga, ma per la legge il termine consentito è non prima di due anni, ndr) da cui deriva l’avviso di garanzia per il governatore Toma e la sua giunta per il reato di abuso d’ufficio in concorso, lo stesso contestato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Campobasso, Viviana Di Palma, all’ex consigliere forzista.

“Per noi è una questione già scritta e la nomina non andava fatta. Nonostante le nostre denunce in Aula annunciando di adire gli organi competenti o suggerendo l’annullamento dell’atto in autotutela, ci è stato sempre risposto: ‘Andate dove volete’. E noi lo abbiamo fatto – ha concluso Greco –. Per cui attendiamo serenamente che venga fatta piena luce nel più breve tempo possibile”. (Adimo)