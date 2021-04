Romagnuolo: “Ai consiglieri vaccini in Aula, così scopriamo se c’è stato qualche furbetto”

Durante il consiglio regionale di oggi, martedì 6 aprile, la consigliera Romagnuolo, durante il suo intervento, ha rivolto una proposta al governatore.

“Circa 10mila persone – ha detto la Romagnuolo – che hanno ricevuto il vaccino risultano nelle categorie personale non sanitario e altri. Sono numeri esponenziali e le chiedo se ci può fare sapere nel dettaglio a chi sono state somministrate queste 10mila dosi.

Poi volevo farle una proposta – ha proseguito – in merito alle vaccinazioni. Quando a febbraio portai in Aula la questione dei furbetti del vaccino, abbiamo assistito tutti alle reazioni scomposte di alcuni colleghi e contemporaneamente avevo inoltrato la richiesta all’Asrem di copia degli elenchi di chi aveva ricevuto il vaccino, ovviamente mi è stata negata per privacy. La mia proposta è questa: quando arriverà il nostro turno, spero il più tardi possibile, noi consiglieri dobbiamo riceve la somministrazione presso questa Aula per vedere se tutti si sottoporranno a vaccino o se realmente c’è stato qualche furbetto.”

