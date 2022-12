Roma, nello stand del Molise si parla salentino: l’integrazione alla stazione Termini

Nello stand promozionale del Molise, che per un mese è stato presente alla stazione Termini di Roma, “si è parlato salentino”. È quanto fa sapere l’associazione “Forche Caudine”, lo storico circolo e giornale dei molisani a Roma, attraverso il proprio sito istituzionale. Il riferimento è alla standista, una ragazza della provincia di Lecce, benché “affabile”, come scrive l’associazione, “quasi del tutto all’oscuro della storia e della cultura molisana”. “Ovviamente nessuna colpa sua, ma di chi lì ce l’ha messa: e sarebbe da capire perché si colloca una ragazza della provincia di Lecce e non una delle tante ragazze molisane, che spesso sono senza lavoro – scrive l’associazione – sarebbe bastata qualche studentessa universitaria molisana che vive a Roma, anche per farle guadagnare qualcosa”.

“Forche Caudine”, pur plaudendo all’iniziativa promozionale, evidenzia due altri nodi: lo stand non è stato promosso tra i molisani a Roma (ad esempio, i tanti tassisti che hanno proprio lì una delle più importanti piazzole) e ciò avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto; scarsissimo il materiale a disposizione, “sostanzialmente solo una piantina della regione, tra l’altro su una facciata priva di molti paesi” e “completamente assente una qualsiasi forma di interattività, ad esempio la possibilità di prenotare un weekend direttamente dallo stand”.

Tali problematiche, fa sapere l’associazione, sono state rilevate da diversi membri del sodalizio.