Roma ha deciso: al Senato Claudio Lotito

Sessantacinque anni, presidente della Lazio, sarà lui il candidato di Forza Italia al Senato per l’uninominale in Molise

Il tavolo romano del Centrodestra avrebbe deciso proprio in questi minuti: sarà Claudio Lotito il candidato di Forza Italia al Senato per l’uninominale in Molise. 65 anni, presidente della Lazio, Lotito era stato candidato da Berlusconi in Campania nel 2018 e sarebbe entrato proprio in questi giorni a Palazzo Madama dopo una lunga battaglia giudiziaria.

Ma lo scioglimento del parlamento ha azzerato tutto. Quindi ci riprova, sempre per Forza Italia, ma in Molise, dopo la rinuncia della Casellati che ha optato per la Basilicata. Da sottolineare che, dopo la sua candidatura in Campania, Lotito comprò la Salernitana, portandola il Serie A. Chissà se farà lo stesso a Campobasso.

Per il proporzionale senato i papabili sono Di Sandro, Cavaliere e Niro. Chi prende più voti può andare a Roma con Lotito. (Redis)