Roma-Campobasso nuova odissea: regionale con 3 ore di ritardo

L’intoppo dopo Venafro all’altezza di Roccaravindoli. L’ironia del “Binario 20 bis”: «C’era per caso Godzilla?»

Più che un viaggio una vera e propria odissea quella che hanno dovuto sopportare i viaggiatori del treno regionale 22189 partito ieri sera, 4 gennaio, alle 20.44 da Roma Termini e arrivato a Campobasso alle 2.40 di notte, con 175 minuti di ritardo. L’ennesimo disservizio che viene raccontato dalla pagina Facebook “Il Binario 20 bis” con tanto di screenshot dell’orario di arrivo del treno. «Il regionale 22189 partito ieri sera alle 20.44 da Roma Termini è arrivato alla stazione di Venafro con un anticipo di 5 minuti. La gioia dei passeggeri è stata sbriciolata poco dopo, sulla tratta prima di Isernia, dove per cause che non conosciamo perché Trenitalia tende a essere piuttosto discreta sulle tragedie il treno ha accumulato un ritardo abissale che si è concretizzato nell’arrivo a Campobasso alle 2.40 di notte. 175 croccanti minuti dopo l’orario previsto. Un viaggio che quindi entra nella top ten di merda di sempre. L’ipotesi fatta circolare dall’assessorato ai Trasporti della Regione Molise è che ci sia stato Godzilla a Roccaravindola che ha impedito al treno di passare, ma ci sembra piuttosto irrealistica. Qualcuno sa qualcosa o diamo per buono Godzilla?». Una amara ironia che racconta di un vero e proprio “viaggio della speranza” per tornare dalla Capitale.