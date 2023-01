Roma-Campobasso in bus, arrivo sotto la bufera e di notte. Costretti a dormire in hotel e chiamare il 112

L’incredibile odissea raccontata da un molisano, costretto a dormire in albergo perché non è riuscito a rientrare in paese. E come lui tanti altri pendolari

Ha dell’incredibile la segnalazione che ci è giunta in redazione nella mattinata di oggi, sabato 21 gennaio. A parlare è un molisano partito da Roma nel pomeriggio di venerdì.

Questo è il suo racconto

“Ore 18.30 partenza da Roma Tiburtina, alle ore 21 circa fermata ad Isernia dove l’autista anticipa che verso Castelpetroso la situazione è bloccata pertanto invita chi ha necessità di usufruire dei servizi igienici.

Successivamente – scrive – il percorso riprende per pochi chilometri e le forze dell’ordine bloccano il passaggio a causa di un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata. Restiamo fermi ad Isernia fino all’una, e dalle 21 alle 01 non è possibile usufruire dei servizi igienici sull’autobus in quanto il bagno non è pronto ad essere utilizzato, cara ATM forse non è il caso di attendere delle emergenze e imprevisti per far utilizzare dei servizi igienici ai propri clienti (tre ragazzi sono scesi ad urinare all’aria aperta), a seguito di una discussione sull’autobus verso mezzanotte l’autista rivestisce che chi vuole può usare il bagno.

Durante l’attesa nessun tipo di servizio e/o comunicazione sul cosa stesse succedendo, solo chiamate da parte dei viaggiatori alla polizia stradale per avere informazioni. Nessun tipo di assistenza da parte della croce rossa per avere una bottiglia di acqua, è pullman fermi uno dietro l’altro che non hanno ricevuto nessun tipo di assistenza.

Tutto questo per la prima nevicata della stagione largamente preannunciata, lungo tutta la strada fino all’arrivo a Campobasso nessun segno di spartineve o spargisale.

Ma l’odissea non è finita, perché all’arrivo a Campobasso verso le 3 molte persone non sono riuscite a rientrare nei comuni di residenza in quanto le strade non erano percorribili, ad esempio il valico di Matrice è bloccato, lungo le strade del paese in particolare via Roma e via della Libera il primo spartineve è passato oggi, 21 gennaio, verso le 8, ieri nessuna traccia.

All’arrivo al terminal di Campobasso vengono contattati i Carabinieri di Montagano perché alle 3 di notte dove è possibile chiedere collocazione? Cosa fare? Il bar è chiuso e la neve continuava a scendere…

La risposta è stata: possiamo contattare l’Anas per pulire la statale ma la strada del

comune deve essere pulita dal comune, pertanto proviamo a capire e la ricontattiamo. I Carabinieri di Montagano contattano il sindaco di Matrice ma non risponde…

Per finire la risposta da parte dei carabinieri è: non abbiamo alternative, domani faccia una denuncia al comune e all’azienda ATM.

Fortunatamente il Centrum Palace ha una reception h24 e in diversi passeggeri ci spostiamo in albergo per passare la notte.

Se qualcuno non avesse avuto la possibilità di spendere 72€ per l’albergo? Passava la notte all’aperto?”.