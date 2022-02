Rom accoltellato alla schiena, era ai domiciliari

Serata di sangue, domenica a Isernia, dove un Rom agli arresti domiciliari è stato accoltellato alla schiena per cause in corso di accertamento.

Al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia è giunto ieri sera un ragazzo di etnia rom, con ferite alla schiena compatibili con un’arma da taglio.

Gli accertamenti fortunatamente hanno escluso che le ferite potessero aver compromesso organi vitali. Il Rom, che si trovava ai domiciliari, ha dichiarato di essersi provocato le ferite da solo. Ma la versione dei fatti è apparsa subito traballante, agli occhi dei Carabinieri, visto che la ferita era alla schiena. Con lui, al pronto soccorso, è finito anche il fratello più giovane, per ferite lacero contuse, con una prognosi di pochi giorni.

Sull’episodio – ancora tutto da chiarire – indagano i Carabinieri di Isernia, poco convinti della versione fornita dal ragazzo ferito.

Personale del 118 ieri sera aveva prelevato i due giovani dalla loro abitazione del quartiere San Leucio per portarli in ospedale, dopo una telefonata giunta alla centrale operativa, con la richiesta di intervento immediato.

A San Leucio anche i Carabinieri che hanno accompagnato i feriti al Veneziale, senza perderli d’occhio e poi hanno interrogato i genitori dei due ragazzi ed i vicini di casa, per capire cosa ers realmente accaduto all’interno della casa dov’era ai domiciliari il Rom. Non si esclude che nelle prossime ore possa esserci una svolta nelle indagini, che stanno conducendo gli uomini dell’Arma e che saranno riportate in procura.