Rogo spento sul nascere a Portocannone, il grazie del sindaco ai Vigili del fuoco

“Un sentito ringraziamento al personale dei Vigili del Fuoco -ha fatto sapere il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci- che oggi con un intervento praticamente immediato, nonostante la situazione di criticità dovuta ai vari incendi divampati nel basso Molise, è riuscito a circoscrivere un rogo che stava interessando la zona di Via Jovine a ridosso del centro abitato, scongiurando possibili danni a persone e cose. Grazie anche ai volontari del RGPT Carabinieri in congedo di Portocannone, immediatamente intervenuti appena segnalato l’incendio, ed ai diversi Cittadini che si sono adoperati per collaborare nel domare le fiamme”.

