Rogo sospetto nella villa di via delle Frasche, indagini e chiusura al traffico

I Vigili del fuoco di Campobasso saranno impegnati, domani 30 novembre 2020, per operazioni di polizia giudiziaria a seguito dell’incendio sviluppatosi nella villa in via San Giovanni all’altezza del civico 95 la sera di sabato 28 novembre. Al fine di consentire l’accesso agli automezzi dei Vigili del fuoco, sarà necessaria la chiusura del tratto di via delle Frasche per il tratto tra l’intersezione con via San Giovanni e via Monte S. Michele dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

