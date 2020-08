Rogo nel cuore della notte devasta attività commerciale

Un grosso incendio ha devastato i locali di un edificio di via Garibaldi a Campobasso. Si è sviluppato nel cuore della notte appena trascorsa ed ha interessato un edificio che ospita attività commerciali. L’intervento dei Vigili del fuoco è durato diverse ore ed è servito ad evitare che il rogo finisse per interessare anche altri edifici attigui. Sempre i Vigili del fuoco hanno redatto un rapporto dettagliato che servirà a stabilire le cause dell’incendio.

