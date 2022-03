Rogo distrugge nove pullman dell’Atm a Trivento

Un fitto alone di mistero circonda il grosso incendio che nella notte fra giovedì e venerdì ha semidistrutto il parco mezzi dell’azienda di trasporti Atm in contrada Acquasantianni a Trivento. Nove pullman sono andati a fuoco e al momento non si formulano ipotesi sulle cause del rogo che vengono comunque indagate dai Carabinieri della locale Stazione in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Bojano e dallo stesso Nucleo Investigativo anticendi dei Vigili del fuoco. Nessuna ricostruzione viene per ora esclusa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse verso le 4 del mattino.

