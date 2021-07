Rogo a San Martino. Il sindaco fa un primo bilancio dei danni (video)

Continua senza sosta l’impegno delle squadre dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri, del Sae112 e della Protezione Civile per spegnere il maxi incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, a San Martino in Pensilis e che ha finito per lambire pesantemente anche il centro abitato. Nel video l’arrivo del canadair e la bomba d’acqua per spegnere il fuoco e le prime reazioni del sindaco Giovanni Di Matteo che fa il primo bilancio di questo disastroso rogo che ancora tiene in apprensione tutto il paese. Confermati i danni ad almeno due abitazioni che ora sono monitorate dai Vigili del fuoco e dai tecnici perché si è anche parlato di un possibile rischio crollo. Confermate anche le evacuazioni di un centinaio di persone fra cui anche i 22 ospiti di una casa famiglia.