Roghi, Termoli Wild sulle “strade del disastro”. Trovato anche amianto

Si sono messi in marcia per ripercorrere il tragitto dei roghi che nei giorni scorsi hanno distrutto ettari ed ettari in basso Molise i volontari di Termoli Wild, l’associazione guidata da Ezio Varrassi che da anni si occupa di gestire tutto quello che riguarda la salvaguardia dell’ambiente soprattutto in basso Molise. sotto la lente adesso c’è finita la questione dei roghi che hanno riguardato il territorio «molti dei quali sono dolosi – afferma Varrassi – secondo i nostri rilevamenti, i criminali ambientali approfittano nelle giornate più calde dell’anno, dove possono tranquillamente mascherare gli incendi dolosi ed agire indisturbati. Siamo arrivati al 2020 e con una pandemia in corso, il settore ambiente del nostro territorio è ancora sottodimensionato. Con l’avvento del Coronavirus sono stati introdotti i distanziamenti sociali e l’utilizzo delle mascherine, ma un risveglio della coscienza umana sarebbe urgente e fondamentale nei confronti della natura, che pian piano si sta vendicando delle violenze a lei perpetrate». Sotto la lente di Termoli Wild, che ha provveduto anche a mandare una segnalazione all’Arpa Molise, anche la «discreta quantità di amianto che è stata trovata a San Martino in Pensilis dopo il rogo che ha interessato la zona».

