“Rocciamorgia”, al via la quarta edizione ricca di appuntamenti

Si terrà dal 12 al 18 agosto 2020, anteprima l’11 agosto per la presentazione del programma, la quarta edizione di “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione che si svolge nei comuni di Trivento, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano. Il festival, che rientra nel programma regionale “Turismo è Cultura”, quest’anno avrà come tema conduttore: “Incontri”. A promuovere la manifestazione, ideata e diretta dall’arch. Antonio Seibusi, è l’associazione di promozione sociale e culturale “Il Molise di Mezzo” di Trivento. Nei 6 giorni del festival, tra i tantissimi appuntamenti in programma vogliamo segnalare l’incontro tra il giornalista di RAI 3 Domenico Iannacone e il poeta Franco Arminio il 18 agosto a Trivento, interverranno scrittori, poeti, attori, musicisti, artisti, giornalisti e amministratori. Di fronte alle grosse problematiche organizzative create dal Covid-19 avremmo potuto, come hanno fatto in tanti, rinviare il festival ma questo avrebbe significato abbandonare l’obiettivo più importante della nostra manifestazione: ridare speranze e prospettive di futuro ai territori del Molise interno spopolati dall’emigrazione. Non solo non abbiamo lasciato ma abbiamo aumentato il numero delle giornate con numerosi appuntamenti nei luoghi più belli e caratteristici dei 3 comuni coinvolti, sempre nel pieno rispetto delle misure di contenimento del virus. Il tema “Incontri” evoca il ritorno a incontrarsi, confrontarsi e ragionare, immaginando, insieme una nuova visione di futuro, per trarre proposte significative sui temi della ripartenza e di uno sviluppo armonico, sostenibile e consapevole.