Roccavivara, programmate due giornate dedicate ai tamponi antigenici

Il Centro Operativo Comunale di Roccavivara, nell’ambito delle attività di monitoraggio e prevenzione della diffusione del Covid 19, ha programmato due giornate in cui sono stati effettuati tamponi antigenici ai cittadini che liberamente hanno deciso di aderire all’iniziativa. Il primo appuntamento oggi, 30 Dicembre 2020, il prossimo il 7 Gennaio 2021. Dalle ore 9:00 presso la Sala Consiliare in Piazza Portella, il personale specializzato del Gemelli Molise ha effettuato i tamponi. L’esito è stato comunicato solo dopo poche ore tramite email con referto firmato digitalmente. “In questo Natale, regaliamoci un Gesto di Prevenzione per noi stessi, per i nostri cari e per l’intera Comunità” l’appello del Sindaco di Roccavivara Angelo Mimmi.