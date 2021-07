Roccavivara, il cartellone con gli appuntamenti estivi

Il Comune di Roccavivara ha reso noto (nella foto in basso) il calendario della manifestazioni estive. L’amministrazione del piccolo centro ha voluto anche inviare un messaggio alla cittadinanza: «Cari rocchesi, dopo un anno difficile è giusto alimentare la speranza che si possa trovare una uscita da questa emergenza sanitaria in atto…Saranno onorate le feste patronali e saranno garantiti alcuni eventi da qui a settembre. Il nostro è un atto di coraggio e di amore verso le tradizioni del nostro paese…Naturalmente invitiamo tutti a non abbassare la guardia. Invitiamo tutti i cittadini rocchesi a vaccinarsi…».