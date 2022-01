Roccasicura, domenica 9 gennaio tamponi gratuiti per tutti

Al via il secondo screening volontario sulla popolazione di Roccasicura, questa volta gratuito, organizzato dal Comune e in programma Domenica pomeriggio presso i locali della Ex Scuola Elementare. Tenuto conto dell’aumento significativo dei casi di contagio da Covid-19 , l’amministrazione comunale di Roccasicura, guidata dal sindaco Milano Fabio, ha ritenuto opportuno organizzare una campagna di screening per il controllo e per il contenimento della diffusione del virus in vista anche della riapertura delle scuole.

Lo screening è su base volontaria ed è aperto a tutti i cittadini; è consigliabile sottoporre al test soprattutto i bambini e i ragazzi in età scolastica per garantire un rientro in classe in sicurezza. I minori che si sottoporranno al tampone dovranno essere accompagnati da un genitore. “Sappiamo bene che il tampone dà una fotografia solo istantanea della situazione, ma l’intento, è quello di cercare di tenere sotto controllo la diffusione del virus nella nostra piccola comunità oltre che consentire ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie la possibilità di rientrare a scuola nel modo più controllato possibile”. Ha detto il sindaco. Sul posto saranno presenti i volontari della Protezione Civile di Roccasicura e gli amministratori a disposizione per ogni esigenza e informazione.