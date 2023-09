Roccaravindola, tutto il paese ai funerali di Antonio Di Lollo

L’operaio di Roccaravindola ha lasciato la compagna e una figlia di 12 anni C’era tutta Roccaravindola al funerale di Antonio Di Lollo alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. l’operaio di 46 anni rimasto ucciso a Castel di Sangro da una violenta scarica elettrica che lo ha folgorato. Antonio era un artigiano conosciuto e stimato in tutto il circondario, si arrangiava e si guadagnava da vivere facendo mille mestieri. Aveva le mani d’oro, così racconta chi lo conosceva bene.

Tutto quello che faceva con le sue mani era ben fatto. Purtroppo non aveva fatto i conti con un destino, o una fatalità crudele, che gli ha tolto la vita a soli 46 anni, lasciando la compagna e la figlia di soli dodici anni. Un dolore immenso quello che ha colpito la donna e la ragazzina. Un dolore e un’ansia per il loro futuro, visto che vivevano del lavoro del povero Antonio. In conclusione, una tragedia nella tragedia. Un lutto che ha coinvolto tutta la frazione di Roccaravindola, dove Antonio era stimato e benvoluto da tutti.