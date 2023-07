Roccaraso, domani amichevole di lusso per il Roccavivara con il Bari dell’ex Antenucci

L’attaccante, rocchese e presidente onorario della squadra che milita in I categoria, da qualche giorno ha firmato per la Spal in Lega Pro. Nel test match dello scorso anno, la punta affrontò da avversario i “suoi” ragazzi realizzando una tripletta nel 22-0 finale

È iniziata ufficialmente lo scorso 14 luglio, nel ritiro di Roccaraso, la marcia di avvicinamento del Bari del presidente, Luigi De Laurentiis e del tecnico, Michele Mignani, mister Mignani alla nuova stagione in serie B. Domani, mercoledì 19 luglio, i pugliesi incontreranno alle 17:30 in amichevole al campo Comunale la formazione molisana dell’Asd Roccavivara (che milita in I categoria) il cui presidente onorario è l’attaccante Mirco Antenucci che ha salutato il Bari qualche settimana fa «dopo 4 stagioni, 141 gare e 63 esultanze, che ne fanno il secondo miglior marcatore di sempre nella storia biancorossa». Il bomber molisano, solo qualche giorno fa, ha firmato per la Spal (un ritorno, dopo 4 anni) neo retrocessa in Lega Pro.

Un’amichevole che fa seguito a quella del 13 luglio dello scorso anno con Antenucci che affrontò da avversario la squadra del suo paese realizzando anche una tripletta nel 22-0 finale, ma che poi, a fine partita, dispensò foto e abbracci a tutti i tifosi rocchesi accorsi ad acclamarlo nel ritiro abruzzese.