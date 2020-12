Roccamandolfi, Poste aperte a giorni alterni: la protesta del sindaco (VIDEO)

Giacomo Lombardi, sindaco di Roccamandolfi, fa sentire la sua voce in un video per protestare contro l’apertura solo a giorni alterni dell’ufficio postale del suo paese: “da marzo l’ufficio postale è aperto a giorni alterni, per i primi mesi abbiamo accettato la decisione di poste SPA con serenità e maturità, poi da luglio abbiamo iniziato a richiedere l’apertura dell’ufficio a 6 giorni settimanali, poste ci ha risposto in maniera vaga ed erritante e quindi ci siamo rivolti prima al prefetto, poi all’anci, poi al garante per la comunicazione (di cui aspettiamo ancora la risposta) ed in ultimo al presidente del consiglio dei ministri e al presidente della Repubblica perché quello che sta avvenendo è vergognoso. File di 5,6 ore, persone che par fare una operazione sono costrette ad andare il martedì, poi a tornare il giovedì e qualche volta a ritornare il sabato, notevoli assembramenti come documentato dai video amatoriali, persone che giustamente si recano nei comuni limitrofi ed in ultimo casi di malore di anziani per accenni di ipotermia dovuti a lunghe file sotto il freddo. Una vergogna assoluta…”.