Roccamandolfi, ottima riuscita per la prima gara di Scaler Extrem su percorso naturalistico

di Marika Galletta

Si è svolta il 30 aprile nel territorio di Roccamandolfi la prima gara molisana di scaler extrem su percorso naturalistico.

Dalle 8:30 alle 18:30 ben 42 partecipanti si sono messi alla prova sui percorsi rocciosi che circondano la località Cascata Rio. A condividere la passione per il modellismo radiocomandato e a godere delle bellezze del campo di gara offerte dal Molise, sono accorse diverse regioni italiane: Abruzzo, Lazio, Marche, Campania, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna.

Gli organizzatori dell’evento gli Spider Scaler Team, si ritengono soddisfatti della buona riuscita dell’evento e delle numerose adesioni pervenute: “Nonostante il tempo ci abbia messo a dura prova, la gara è stata portata a termine con grande soddisfazione ed impegno da parte dei nostri amici scaleristi, i nostri primissimi complimenti vanno a tutti i concorrenti. I percorsi sono stati ideati e messi a punto con l’esperienza, la passione e la collaborazione di tutti i partecipanti presenti alla gara. Non solo sano agonismo, bensì un’esperienza di condivisione, di dialogo, di confronto e di lavoro di squadra. La gratitudine non può mancare per il Sindaco Giacomo Lombardi che senza esitazione ci ha ospitati insieme alla sua Amministrazione comunale, da buoni padroni di casa, accettando il nostro invito a promuovere il mondo del modellismo radiocomandato, in particolare lo scaler fuoristrada in scala 1:10., attraverso le bellezze naturalistiche locali. Un ringraziamento ai nostri collaboratori del Team di BloccaTutto scaler di Forlì capitanato da Mattia Desiderio, agli sponsor e a tutto lo staff che ci ha garantito un servizio impeccabile. In ultimo, non di certo per importanza, il nostro plauso va a tutte le regioni che ci hanno raggiunto in Molise e a tutti i molisani appassionati e curiosi che ci hanno raggiunto.”

Tre i percorsi tracciati rispettivamente per i Lexan e gli Abs, le due le categorie in gara. I percorsi tracciati su roccia, in perfetta armonia con la natura circostante, hanno messo a dura prova l’abilità dei gareggianti nelle dieci porte apposte come ostacoli da superare. A toccare meno palline con il proprio modello durante il percorso ed arrivare al traguardo nel minor tempo possibile tre regioni: Emilia Romagna, Toscana e Lazio. A salire sul podio nella categoria Lexan, al primo posto Emanuele Santoro, al secondo posto Alessio Gozzi e Florian Giuffredi al terzo. Rispettivamente per la categoria Abs, Alessio Gozzi, Francesco Sequenzia e Giuseppe Indelicato. Assegnati diciotto premi ad estrazione tra i partecipanti, grazie alla messa a disposizione da parte degli sponsor che hanno deciso di sostenere l’evento: Ivan 84 Factory, Gianni modellismo, Crawler performance parts, White garage, Dm3d RACING, Revolver filling, S.S.P.P. Garage.

Il primo evento molisano di scaler extrem che ha unito e riunito tutti gli amici scaleristi e gli appassionati del modellismo radiocomandato, in particolare dello scaler fuoristrada in scala 1:10. nelle bellezze molisane e per mezzo dei paesaggi struggenti ed incontaminati del territorio di Roccamandolfi. Lo Spider Scaler team rappresentato dalla triade Vincenzo B., Vincenzo M. e RobertoT. si ritiene soddisfatto della riuscita della gara e della manifestazione d’interesse raccolta: “Una giornata fantastica dove a farla da padrone è stata la voglia di stare insieme, perché la passione si è fusa all’unione in una location fantastica”.