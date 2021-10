Roccamandolfi: Giacomo Lombardi è il nuovo sindaco

AGGIORNAMENTO ORE 19 – Adesso è ufficiale anche sul sito del Ministero dell’Interno. Giacomo Lombardi è il nuovo sindaco di Roccamandolfi. Si risolve il “mistero” della diversa interpretazione della normativa che si era verificato a Roccamandolfi, Comune dove era stata presentata una sola lista, quella del sindaco uscente Giacomo Lombardi. Per il sito del Ministero degli Interni il Comune non aveva superato lo sbarramento dell’affluenza al voto del 40% degli aventi diritto mentre era stato lo stesso candidato sindaco ad affermare che, invece, c’era stato un errore nel conteggio degli elettori. Per Lombardi, infatti, in base alla normativa non dovevano essere conteggiati anche gli elettori residenti all’estero. Mistero risolto, Lombardi è il nuovo sindaco riconfermato alla guida del paese del provincia di Campobasso.

LA PRIMA NOTIZIA – C’è un piccolo mistero da risolvere in questo avvio di spoglio elettorale per i Comuni del Molise chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Il mistero arriva da Roccamandolfi, paese della provincia di Isernia dove si è presentato un solo candidato sindaco. Per la nuova legge anti Covid, quindi, si sarebbero dovuti recare alle urne almeno il 40% degli aventi diritto per superare il quorum di elezione del sindaco. Ed è qui che scatta il mistero perché secondo il sito ufficiale del Ministero dell’Interno alle urne si sono recati solo il 38% della popolazione avente diritto. Troppo poca per superare la soglia di sbarramento e consentire al candidato sindaco, e primo cittadino uscente, Giacomo Lombardi di essere eletto. Ma è proprio Lombardi a sollevare i dubbi perché, secondo lui e secondo una interpretazione della norma, non dovrebbero essere calcolati nella soglia di sbarramento del 40% anche i voti dei residenti all’estero. Un dettaglio che, di fatto, farebbe uscire Roccamandolfi dal rischio di commissariamento. Probabile che ci saranno dei ricorsi avversi a questa decisione.