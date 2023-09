Rocambolesco incidente sulla Bifernina, Fiat si ribalta: lievi ferite per gli occupanti dell’auto

Rocambolesco incidente stradale questo pomeriggio, venerdì 8 settembre, lungo la Bifernina, precisamente al chilometro 45+450 della Strada Statale 647, nei pressi del bivio di Morrone.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate una Fiat 600 e una Volvo: ad avere la peggio la piccola utilitaria che dopo l’urto si è ribaltata.

Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi: fortunatamente gli occupanti dell’auto hanno rimediato solo lievi ferite, oltre a tanto spavento.

Sul posto Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, i Carabinieri, sanitari del 118 e personale Anas per regolare la circolazione che, comunque, non ha subito rallentamenti.