Roby Facchinetti dei Pooh a S. Giuliano del Sannio riceve la Cittadinanza Onoraria dal sindaco Rosario De Matteis

L’artista, componente della storica band dei Pooh ha tenuto un concerto in occasione della “San Giuliano Bier Fest”

di Antonio Di Monaco

“Sono vicino a queste persone che hanno rischiato la loro vita. Alcune di queste, purtroppo, se ne sono andate e sono state degli angeli del Covid nel vero senso della parola. Per cui, dobbiamo essergli tutti riconoscenti”. Parole e soprattutto musica con il brano “Rinascerò, Rinascerai” del Maestro Roby Facchinetti che ha ricevuto la cittadinanza onoraria di San Giuliano del Sannio dalle mani del sindaco, Rosario De Matteis nella giornata in cui sono stati premiati coloro i quali hanno operato in prima linea durante la fase più acuta dell’epidemia. “È una cosa bellissima che mi ha veramente emozionato”, ha detto l’artista al termine del sound check che ha preceduto il suo concerto.

“La musica è la migliore medicina in certi momenti della nostra vita – ha aggiunto il Maestro Facchinetti – in particolare il brano che ho composto insieme con Stefano D’Orazio, ‘Rinascerò, Rinascerai’, ha un’anima molto particolare e arriva dritto al cuore. In tanti mi hanno scritto dicendomi di averlo ascoltato dall’ospedale, dove non si sa fino all’ultimo come possono andare le cose – ha concluso -, e questo ha dato un senso vero, reale al nostro lavoro di fare musica”.