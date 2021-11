“Robotica e 5G”, in Molise c’è un primario di Rianimazione no vax: arrivano i Nas

“E’ come una robotica miniaturizzata…() Gran parte dei vaccini non servono a un cacchio…() io non mi faccio fare esperimenti da loro”. Sarebbero queste alcune delle frasi affermate dal primario di Rianimazione di uno degli ospedali molisani e riportate in un servizio realizzato dal TgR Molise che è venuto in possesso di una conversazione che il primario avrebbe fatto con alcuni colleghi in reparto e che è stato mandato in onda nell’edizione di ieri, 6 novembre. Il medico, sempre a quanto si sente nel servizio, abbraccerebbe totalmente le teorie dei no vax parlando di nanorobotica, di microchip all’interno dei vaccini anti-Covid per “controllare l’umanità” e che sarebbero alla base del fatto che tutti si ammalano di Covid. Microchip che poi sarebbero controllati attraverso la tecnologia 5G. “Mi spieghi perché hanno messo il 5G e lo nascondono pure con gli alberi finti – afferma ancora il medico – a Roma tutti gli uccelli sono caduti morti. Stanno a sperimentare. Quelli all’interno già ce l’hanno ste robe, mo ti pare che mi faccio fare gli esperimenti da loro”. Il medico, quindi, sembra abbracciare le teorie complottiste dei no vax. Teorie assurde considerando proprio che un medico dovrebbe credere in tutto e per tutto ai progressi della medicina e della scienza soprattutto nella possibilità di non far ammalare le persone e ancora di più se si pensa che siamo ancora in piena pandemia. Da documenti interni, sempre da quanto si apprende dal servizio della TgR Molise, il medico sarebbe vaccinato con una sola dose ma non a gennaio scorso, quando i medici sono stati vaccinati per evitare che avvenissero contagi in ospedale, ma molto tempo dopo. Tanto che sul caso sarebbero in corso anche delle indagini dei Nas che sarebbero arrivati in ospedale per verificare tutta la situazione e il Green Pass del medico. C’è, infatti, da ricordare che i medici e in generale tutto il personale sanitario che lavora all’interno degli ospedali e delle Rsa è obbligato ad essere vaccinato, pena la sospensione o il trasferimento presso altri reparti dove non entra in contatto con i malati. Le uniche eccezioni alla vaccinazione sono nei casi di gravi reazioni avverse ma devono essere certificate dal medico. Un caso sul quale sarà necessario fare sicuramente chiarezza.