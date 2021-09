RoboBoat, l’innovazione nel digitale creativo per bambini e ragazzi. Ad ottobre il via ai nuovi corsi

RoboBoat rappresenta il nuovo fronte dell’apprendimento digitale creativo. Formato da un team di professionisti del settore che per passione si mobilita quando richiesto, offre ai bambini/ragazzi la propria conoscenza dei molteplici

linguaggi di programmazione e strumenti robotici. Un laboratorio a 360 gradi in cui si migliora l’apprendimento, si allena il pensiero creativo, si introduce alla logica computazionale usando Robotica e Coding in modo semplice ed intuitivo, si favorisce l’uso consapevole delle tecnologie digitali.

Strumenti indispensabili nella nuova era digitale. “I nostri figli, i bambini nati dopo la rivoluzione Internet – si legge nella nota di presentazione – sono “nativi digitali”. I nativi digitali sono coloro che sanno usare le nuove tecnologie in maniera intuitiva e senza sforzo. Essi si trovano a loro agio tra computer, tablet, cellulari, social network, videogames e istant messaging. Sono, inevitabilmente, loro che hanno vissuto la rivoluzione informatica, tutt’ora in corso, e che rappresentano i “madrelingua” del linguaggio digitale. Una generazione che presenta un’intelligenza diversa”. In autunno – precisamente dal 4 ottobre – ripartiranno i percorsi dettagliati, con un occhio di riguardo a quelli in fase di attivazione (Coding e Robotica Creativa e Coding con Minecraft). Novanta minuti la durata delle lezioni, suddivise in quattro fasi: progettazione, costruzione con l’inserimento di elementi robotici, programmazione e tanto divertimento.

Robotica Creativa prepara al come assemblare e programmare un robot lasciandosi guidare dall’immaginazione. E’ anche un metodo di apprendimento non convenzionale basato sul concetto di edutainment (educare giocando). Sul sito ufficiale roboboat.it sono presenti tutte le informazioni sui corsi e un approfondito screening sui laboratori disponibili.