“Roberto, l’uomo giusto”, “Giovane slegato dai soliti schemi”: le reazioni dei pentastellati alla scelta di Gravina

Non si sono fatte attendere le reazioni positive dei “colleghi” pentastellati alla scelta riposta dalla coalizione M5s-Centrosinistra su Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, per ricoprire il ruolo di candidato presidente alla elezioni regionali di giugno. Messaggi di stima, soddisfazione e incoraggiamento, sia verso la persona che sull’appartenenza politica, ma anche sulla necessità di poter focalizzare ora l’attenzione su contenuti condivisi per creare una coalizione forte e provare a vincere le elezioni, si stanno susseguendo in queste ore, soprattutto sui canali social dei singoli.

Manzo: “Roberto l’uomo giusto, con la giusta esperienza e capacità di ascolto”

“Una coalizione coraggiosa, donne e uomini generosi che hanno anteposto – e dovrebbe essere sempre questo il modus operandi – il bene comune alle legittime aspirazioni personali. E che ha fatto sintesi attorno alla figura di Roberto Gravina individuandolo quale migliore candidato alla corsa per la presidenza della Regione Molise.

Perché incarna quei valori che per tutti sono alla base di chi fa politica, perché ha la giusta esperienza, la indispensabile competenza, la capacità di ascolto e quella, parimenti importante, di dare risposte alla comunità.

Ci uniscono le idee, l’opposizione rigorosa, ferma ma costruttiva e propositiva. Una visione di Molise proiettata alla transizione ecologica, allo sviluppo rispettoso del territorio ma fortemente ancorata alla sua unicità nel rispetto delle sue vocazioni e sensibile alle istanze delle nostre imprese. Un Molise capace di battersi per i diritti sociali e civili, che non dimentica l’altro. Che non lo lascia indietro perché se ne prende cura.

Il Molise può cambiare, il Molise può tornare a sperare. Ho sempre creduto in una strada comune, nata dal confronto indispensabile per allargare l’orizzonte dei bisogni e per individuare la migliore soluzione.

La condivisione serve a costruire insieme.

La competizione elettorale che vede, da oggi, il Movimento 5 Stelle pilastro di una coalizione che si definisce progressista per i temi, i valori e le risposte che porta nel dibattito politico è per me la naturale conseguenza di un percorso iniziato cinque anni fa, costruito con un confronto serrato con i partiti del centrosinistra e con associazioni, comitati, movimenti civici ai quali ho cercato – spero nel modo migliore – di dare ascolto anche attraverso il coinvolgimento personale e politico sui temi da loro sollevati e oggetto di dibattito all’interno dell’Istituzione della quale sono stata parte fino ad oggi.

Ci uniscono le idee e i valori: la tutela dei beni comuni, del territorio, lo sviluppo rispettoso della nostra risorsa migliore, l’ambiente. E poi le politiche sociali e sociosanitarie da mettere immediatamente in campo, le azioni da individuare per offrire opportunità di lavoro e di vita a chi non vuole andare via dalla nostra regione, ostaggio dello spopolamento al quale nessuna forza politica che ha governato fino ad oggi ha mai guardato come un pericolo da sventare. La partecipazione alle scelte, alle azioni indispensabili per le nostre comunità sono nel Dna di questa coalizione che è stata costruita passo dopo passo, con passione e dedizione. La stessa che merita il Molise grazie a tutti quelli che hanno creduto che una strada da percorrere insieme fosse possibile.“

Primiani: “Giovane slegato dai soliti schemi”

“Per dare seguito e credibilità all’azione portata avanti in questi anni in Consiglio regionale era assolutamente necessario che il candidato presidente dell’area progressista fosse un giovane con esperienza politica e slegato dai soliti schemi.

Siamo orgogliosi del fatto che tutta la coalizione abbia scelto un esponente del Movimento 5 Stelle per guidare la rinascita di questa terra. A Roberto Gravina il nostro in bocca al lupo e il nostro pieno sostegno per questa campagna elettorale che dovrà incentrarsi su temi concreti e sulla necessità di un cambiamento ormai non più rinviabile.“

De Chirico: “Roberto ha la stima di tutto l’ambiente politico, è il nome che può soddisfare tutti”

“Si è chiuso finalmente il lungo e tortuoso percorso di sintesi sul candidato governatore dell’area progressista alle prossime elezioni regionali.

Roberto è il nome che sembra soddisfare proprio tutti. La stima, riscontrata, di tutto l’ambiente politico e istituzionale è stata la chiave che ha convinto Conte e Shlein di puntare su di lui e che quindi ha definitivamente chiuso la stanza delle trattative.

Trattative che rischiavano seriamente di chiudersi su un nome civico importante ma avulso, almeno apparentemente, da qualunque dinamica politica e amministrativa del territorio. Invece Roberto è Sindaco già da quattro anni del capoluogo regionale e soprattutto è del Movimento 5 Stelle, cosa che abbiamo fermamente e letteralmente voluto imporre agli altri partiti e movimenti locali dell’area.

Congratulazioni a lui e un doveroso ringraziamento va al coordinatore Antonio che, con grossa pazienza, ha tenuto le faticose interlocuzioni con tutti i soggetti interessati e con i giornalisti.

Ora testa e cuore tutti insieme per l’obiettivo principale: battere il centrodestra e le logiche clientelari. Rinnovamento e discontinuità.

Con Roberto si può!“