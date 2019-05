Roberto Di Pasquale nuovo vicepresidente della Provincia di Isernia

REDAZIONE

ISERNIA

È Roberto Di Pasquale il nuovo vicepresidente della Provincia di Isernia, il decreto di nomina è stato firmato dal Presidente Coia e reso pubblico in mattinata.

Il Consigliere Di Pasquale, già eletto nella precedente elezione del Consiglio Provinciale del 2017, è stato riconfermato nelle ultime elezioni attestandosi al terzo posto nei consensi, tra gli amministratori della nostra Provincia.

«La nomina di Di Pasquale – ha commentato il Presidente Coia – rappresenta un punto di equilibrio tra le due liste in competizione, che non hanno trovato una sintesi unitaria. Abbiamo atteso invano che, con la nomina di un capo-gruppo della lista “ Insieme in Provincia “ (che vede rappresentati 8 consiglieri su 10), si potesse procedere ad una designazione unitaria, ma, in assenza, abbiamo sentito le varie componenti politiche di riferimento che hanno espresso, a maggioranza, il gradimento sul consigliere Di Pasquale, anche per la notevole esperienza dimostrata nella sua lunga presenza nella Amministrazione Provinciale».

Tale nomina si è resa indispensabile, stante il rinnovo di tre Consigli comunali (Filignano, Frosolone e Longano) che potrebbero stravolgere l’attuale assetto del Consiglio Provinciale.

Inoltre, l’eventuale decadenza del sindaco Coia, comporterebbe l’automatica indizione delle elezioni del nuovo Presidente, da tenersi nei successivi 90 giorni, con l’assunzione da parte del vicepresidente delle funzioni di vertice.

Intanto per domani 28 Maggio è stato convocato il Consiglio Provinciale per l’approvazione del Conto Consuntivo 2018 e l’Assemblea dei Sindaci per il parere. Dopo il risultato delle amministrative, si vedrà la nuova composizione del Consiglio e chi lo presiederà.