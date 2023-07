Roberti si insedia e conferma le sue intenzioni: «Per cambiare serve rinnovamento in Giunta»

Dall’esecutivo dovrebbero restare fuori Niro e Cavaliere. Pallante alla presidenza del consiglio

Alle 12 in punto di questa mattina, venerdì 7 luglio, il neo presidente Francesco Roberti ha raggiunto via Genova, sede della Giunta regionale, ed è salito al quarto piano. Ieri sera la proclamazione ufficiale da parte della Corte d’Appello ed oggi il governatore si è insediato a Palazzo Vitale. Al suo arrivo si è detto «per nulla emozionato e pronto per iniziare la nuova avventura amministrativa». Al microfono di Telemolise ha dichiarato di «essere pronto ad iniziare gli incontri con i consiglieri eletti e i partiti, definire la Giunta ed iniziare a lavorare. Innanzitutto bisogna valutare sulla base della proclamazione se non ci siano stati errori e poi verificare la disponibilità di ogni singolo partito sulle deleghe. Ma soprattutto – ha ribadito Roberti – cerchiamo di fare in modo che ci sia un rinnovamento, altrimenti cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia e invece per cambiare il risultato bisogna cambiare l’ordine dei fattori. Ieri sono stato a Roma – ha concluso il presidente – e stiamo cercando di trovare dei punti comuni per superare le difficoltà del bilancio finanziario e soprattutto per affrontare di petto la situazione sanitaria in Molise.»

Dunque Roberti ha ribadito di essere pronto alla discontinuità e pertanto si rafforza l’ipotesi, da noi riportata già nei giorni scorsi, dell’esclusione dalla Giunta di quegli eletti che hanno fatto parte dell’esecutivo Toma: dovrebbero restare fuori Cavaliere e Niro, con Pallante che potrebbe andare alla presidenza del Consiglio. In Giunta potrebbero finire Micone (Fratelli d’Italia), che sarebbe anche il vicepresidente, Di Lucente (Forza Italia), Passarelli (Il Molise che Vogliamo), Cofelice (Noi Moderati) e Marone (Lega). Potrebbe esserci anche un posto per Michele Iorio, che gode della dell’appoggio del ministro Fitto: in questo caso Fratelli d’Italia occuperebbe due caselle e verrebbe sacrificato Cofelice che potrebbe finire per ricoprire il ruolo di sottosegretario. Marone, invece, resterebbe in Giunta solo per qualche mese, visto che secondo i bookmakers sarà il prossimo candidato sindaco di Termoli, elezioni comunali che si terranno in Primavera. Se diventasse primo cittadino, il suo posto verrebbe preso in Giunta regionale da Massimo Sabusco, unico eletto del Carroccio. redpol

Foto: Ansa Molise