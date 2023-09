Roberti replica a De Socio (Cgil): «Le nostre porte sono sempre spalancate»

Il presidente della Regione, Francesco Roberti, in una nota ha replicato al segretario regionale della Cgil, Paolo De Socio, sulle presunte mancate risposte su alcune questioni aperte. Di seguito il testo:

«L’estate sta finendo… è stata la frase sarcastica e pungente, che il segretario regionale della CGIL, Paolo De Socio, mi ha rivolto nei giorni scorsi, dopo presumo, che egli ha trascorso le giuste e meritate ferie di agosto. Per me, per i miei assessori e per le strutture collegate l’estate si è tradotta in lavoro ai temi delicati che la nostra regione sta vivendo. Se il segretario della CGIL avesse chiamato o inviato una mail alla mia segreteria, avrebbe avuto pronta risposta, anche nei giorni canonici del Ferragosto (vedasi giunta del 14 agosto). Le porte della mia stanza, nonché quelle dei miei assessori, della mia segreteria ed uffici sono sempre spalancate e siamo tutti pronti a recepire suggerimenti ed istanze. Così come sono e siamo tutti noi presidenza, giunta e consiglieri di maggioranza aperti al dialogo, senza distinzione di ruoli o di colore politico, purché ci sia un contributo fattivo, leale e educato.

Da Molisani tenaci siamo sicuramente in contatto con il governo amico ma, siamo consapevoli che i compiti li dobbiamo fare noi e non scopiazzarli da altre fonti, così come accade su altre tematiche che vengono riproposte solo per pronunciare slogan. Inoltre, Paolo De Socio e tutto il partenariato possono stare tranquilli che verranno coinvolti nella trattazione dei problemi che attanagliano il nostro Molise, consapevoli che la sintesi e la responsabilità delle decisioni spettano a coloro che i Molisani hanno delegato al governo della nostra regione. A conclusione mi scuso per il ritardo nella risposta ma, esso è dovuto all’espletamento degli impegni urgenti a cui fare fronte»