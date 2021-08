Roberti il sindaco ‘eroe’: tra le fiamme per spegnere il fuoco e accogliere gli sfollati (FOTO)

E’ stato presente fin dai primi momenti per monitorare costantemente la situazione, ha materialmente aiutato a spegnere gli incendi che si sono sviluppati sul territorio termolese, ha accolto al porto gli sfollati da Campomarino e parlato con loro al Palasabetta. Ha aiutato ad evacuare le persone dalle abitazioni di Rio Vivo ed ha coordinato con chi di dovere la macchina dei soccorsi. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, nel giorno più triste per l’intero basso Molise ha deciso di scendere in campo e dare una mano, attivamente, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’Ordine e hai volontari. “Una giornata impegnativa, ma come sempre la squadra ha funzionato. Grazie Ragazzi”, ha commentato. Tantissime le persone che lo hanno ringraziato per la vicinanza dimostrata nella giornata di ieri, un plauso anche al sindaco Roberti.

