Roberti ha convocato la prima riunione di maggioranza per la scelta del presidente del Consiglio 

Appuntamento domani, venerdì 14 luglio, alle 11 in via Genova

Partirà ufficialmente domani, venerdì 14 luglio, l’era Roberti. Il neo presidente della Regione ha convocato la prima riunione di maggioranza. Tutti insieme i neo consiglieri del centrodestra, alle 11 in via Genova, sede della Giunta, in vista della partenza della nuova legislatura che dovrebbe esserci, come già ampiamente sottolineato, lunedì 24 luglio.

Nella riunione di maggioranza ci sarà subito il primo scoglio da superare. All’ordine del giorno, infatti, la scelta del presidente del Consiglio che sarà poi votato in Aula alla prima seduta. Non dovrebbero esserci grosse sorprese, anche se negli ultimi anni siamo stati abituati ai colpi di scena. Al vertice dell’assise dovrebbe esserci Quintino Pallante, secondo più votato in assoluto. E dal momento che Roberti ha ripetuto incessantemente che nell’esecutivo vuole rinnovamento, Pallante è destinato quasi certamente allo scranno più alto di Palazzo D’Aimmo.

Sarà, comunque, la prima occasione per la maggioranza per testare compattezza e cambio di passo, almeno rispetto alla litigiosità che ha caratterizzato l’ultima legislatura.

Appuntamento, dunque, domani alle 11 a Palazzo Vitale.