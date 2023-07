Roberti: «Fondi per Bilancio dal Decreto Molise, ma prima aliquote regionali al massimo»

Il neo presidente lancia bordate sulla sanità: «Serve cambio passo di passo perché abbiamo trovate buchi e ombre, fare chiarezza su appalti e servizi»

E’ apparso determinato e con le idee chiare il presidente della Regione Francesco Roberti in occasione della presentazione del nuovo logo e del nuovo nome dell’ormai ex Gemelli Molise.

Ha parlato di Giunta, chiarendo che «dopo l’elezione del presidente del Consiglio e insieme ai partiti sarà completata la squadra di governo». E poi il tasto dolente relativo al Bilancio: «In tutte le Regioni in cui c’è stata una situazione di disavanzo finanziario, lo Stato, con decreto ad hoc, ha provveduto a coprire le risorse mancanti. Ma partendo da un presupposto: innanzitutto bisogna portare le aliquote al massimo perché il sacrificio deve essere comune. La parte mancante sarà messa a disposizione dal governo con un provvedimento che si chiamerà “Decreto Molise”, come è stato fatto anche per Roma Capitale e per Napoli.»

Poi le bordate sulla sanità e sul cambio di commissario ad acta e Dg Asrem: «Il primo agosto ci sarà un incontro con i ministri Schillaci e Giorgetti per poter costruire una squadra che garantisca un cambio di passo in Asrem dove, dopo una prima ricognizione, abbiamo riscontrato molti buchi e molte ombre. Bisogna fare chiarezza – ha concluso Roberti – principalmente su appalti e servizi.»

