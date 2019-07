Roberti e Flocco firmano a difesa del punto nascita

REDAZIONE TERMOLI

Due firme che pesano come macigni quelle che nella serata di sabato sono state apposte dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, e dal ginecologo attualmente di servizio proprio presso il punto nascita del San Timoteo, Saverio Flocco. Due firme, quelle apposte al banchetto organizzato all’angolo di via Adriatica dal Comitato Voglio nascere a Termoli, che non potevano non essere immortalate e che rappresentano la vicinanza della classe dirigente e di quella medica alla battaglia che i cittadini bassomolisani stanno portando avanti in questi giorni. Una raccolta firme avviata anche in altri Comuni del basso Molise in attesa dell’udienza del 24 luglio quando i giudici del Tar Molise dovranno decidere nel merito della sospensiva accordata la settimana scorsa. Nella sostanza, quindi, il tribunale amministrativo dovrà decidere se il punto nascita potrà continuare a restare aperto. Nel frattempo, dopo l’arrivo di una nuova dottoressa, la speranza è riposta nei due bandi di concorso che sono stati aperti per altrettanti posti.