Roberti convoca gli eletti in via Genova, la Giunta potrebbe essere a 4: ecco i “nominabili”

Stamattina a Palazzo Vitale sono stati intravisti Micone, Pallante, Cofelice, Cefaratti, D’Egidio e Di Lucente

La convocazione è arrivata questa mattina via Whatsapp ai consiglieri eletti. Il presidente Roberti ha invitato, chi era disponibile, ad un confronto in via Genova. A breve si terrà una riunione di maggioranza dove saranno sciolti i principali dubbi, ma intanto il governatore sta iniziando i “colloqui”. Questa mattina, lunedì 10 luglio, sono stati intravisti a Palazzo Vitale Micone, Pallante, Cofelice, Cefaratti, D’Egidio e Di Lucente.

La Giunta, secondo i ben informati, potrebbe essere a 4 e in tal modo Roberti si lascerebbe una porta aperta per ogni eventuale emergenza. La stella polare che guiderà il neo presidente, come da lui rimarcato più volte, anche ieri sera durante la festa per l’elezione della Passarelli, sarà la discontinuità. Nessun esponente che ha fatto parte della Giunta Toma potrà andare nel nuovo esecutivo. Dunque per Fratelli d’Italia “nominabile” è Micone, presidente del consiglio nella passata legislatura, non lo è Quintino Pallante, ex assessore ai Trasporti. “Nominabile” anche D’Egidio che non ha ricoperto alcun incarico negli scorsi anni. Mentre Michele Iorio, pur non avendo fatto parte del governo Toma, è consigliere regionale dal 1990, è stato assessore regionale, vicepresidente e presidente della Giunta.

Per Forza Italia non è “nominabile” Nicola Cavaliere, assessore uscente, lo è Andrea Di Lucente che nella passata legislatura non ha avuto incarichi di governo e ha avuto la delega piena all’agenda digitale. Non è “nominabile” Roberto Di Baggio, assessore e Sottosegretario durante l’era Toma.

Per il “Molise che Vogliamo” sono “nominabili” Stefania Passarelli e Gianluca Cefaratti, per Noi Moderati hanno il via libera Cofelice e Di Pardo, mentre per i Popolari per l’Italia non è “nominabile” l’ex assessore Vincenzo Niro. Infine per la Lega è data per certa la nomina esterna di Michele Marone, indicato da Matteo Salvini in persona, in attesa che lo stesso tra qualche mese diventi il candidato sindaco di Termoli. Ricordiamo, però, che Marone ha fatto parte della Giunta Toma dal 9 giugno 2020 al 17 marzo 2021.

Questa è la situazione partendo dalla “pregiudiziale” posta da Roberti. Oltre alla Giunta ci sono poi da coprire le caselle del presidente del Consiglio e quella del Sottosegretario, quest’ultima potrebbe finire a Roberto Di Pardo. Nella riunione di maggioranza in programma a breve verranno sciolti gli ultimi dubbi, partendo dalla presidenza del Consiglio. redpol