Roberti: “Anche la 2 è una fase di emergenza, massima responsabilità”

Il sindaco di Termoli Francesco Roberti analizza le tappe della seconda fase emergenziale, legata al Coronavirus Covid 19, che partirà dal prossimo 4 maggio.

Le nuove prescrizioni e quello che si potrà fare, ricordando a tutti che ci troviamo ancora in una fase di emergenza. Ai cittadini viene rivolto un nuovo appello alla responsabilità.

Nel video anche gli auguri affinchè la Festa dei Lavoratori, che cade oggi primo maggio, sia una vera festa di ripartenza per tutti nella speranza di cominciare a compiere i primi passi per tornare pian piano ad una normalità fatta di buon senso e solidarietà.