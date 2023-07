Roberti accelera, la Giunta sarà scelta con i partiti nazionali: subito esecutivo ristretto

Questa mattina il primo incontro di maggioranza in cui si è registrato un clima sereno e costruttivo e un cambio di toni e vocaboli

Entro lunedì i partiti indicheranno al presidente gli esponenti da nominare in Giunta, ma Roberti chiederà in cambio un immediato aiuto finanziario per il Molise

La prima novità riguarda il cambio di toni e di vocaboli. Francesco Roberti non ha mai nominato le parole discontinuità e rinnovamento nel primo incontro di maggioranza che si è tenuto questa mattina, venerdì 14 luglio, a Palazzo Vitale. Alle 11.30 in sala Giunta è iniziato il summit a cui hanno preso parte il neo presidente e i consiglieri del centrodestra Micone, Pallante, D’Egidio, Iorio, Cavaliere, Di Lucente, Di Baggio, Passarelli, Cefaratti, Cofelice, Di Pardo, Niro e Sabusco.

Il presidente Roberti ha utilizzato toni pacati e inclusivi, tenendo un discorso costruttivo, in perfetto stile da insediamento: i problemi da affrontare sono tanti ed è necessaria la compattezza della squadra, questo in buona sostanza il messaggio di Roberti ai suoi. Un discorso ragionevole di chi sta iniziando a prendere coscienza delle problematiche da cui è afflitta la Regione. Dunque un clima sereno in un incontro in cui alcuni paletti sono stati fissati: intanto Roberti ha fatto sapere di essere intenzionato a nominare inizialmente, probabilmente ad inizio della prossima settimana, una Giunta ristretta (possibile a 3) per poter iniziare a lavorare e disbrigare l’incombente ordinario. Potrebbero diventare subito assessori Marone e uno tra Passarelli e Cefaratti. Poi, una volta che il quadro sarà chiaro dopo l’elezione del presidente del Consiglio (dovrebbe spettare a Fratelli d’Italia), e dopo una stretta interlocuzione con i partiti nazionali, designerà l’esecutivo completo. Questa è l’altra sostanziale novità di giornata: Roberti ha riconosciuto essere fondamentale il confronto con i partiti, i quali si interfacceranno con i rappresentanti locali per la composizione della squadra di governo. Da oggi i consiglieri eletti parleranno con i propri partiti di appartenenza, i quali poi, entro lunedì, indicheranno a Roberti gli esponenti da inserire nell’esecutivo.

Anche a questo scopo il neo governatore alle 16 di oggi è partito per Roma, sia per la convention di Forza Italia in cui si designerà Tajani come successore di Berlusconi, sia per l’interlocuzione con i partiti, sia per rinnovare la richiesta di aiuto al governo per quanto riguarda il Bilancio. Roberti, potrebbe essere questo il ragionamento, accontenterà i partiti per le nomine in Giunta e chiederà un immediato aiuto finanziario per la Regione. E arriviamo all’ultima novità: Roberti tenterà di convincere il governo a migliorare lo “spalmadebiti” e nel contempo proverà ad ottenere un “Bilancio ponte”, o meglio l’autorizzazione a lavorare in deficit, per poter far fronte alle urgenze, tra le quali c’è anche quella del personale. Nel frattempo cercherà di strappare risorse aggiuntive, a prescindere dalla sanità.

Dunque Roberti è pronto ad affrontare i problemi del Molise con il governo Meloni, con i partiti nazionali e mettendo insieme la miglior compagine locale possibile. Insomma per il presidente è fondamentale la compattezza, un nuovo metodo e la disponibilità: un discorso che rientra in una normale dialettica di chi inizia a prendere atto che i problemi vanno risolti insieme. dim