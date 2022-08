Robert De Niro, “il Padrino” venuto da Ferrazzano compie 79 anni

Celebre la sua antipatia verso l’ex presidente Usa, Donald Trump, espressa rimarcando le origini della sua famiglia: “Probabilmente dovrò trasferirmi lì”. La sua prossima sfida sarà un gangster movie con una storia di due capifamiglia italo-americani entrambi interpretati da lui

È celebre per i suoi ruoli da duro, ma ha sempre avuto una naturale predisposizione anche per le parti brillanti, attitudine testimoniata dalla svolta comica da “Terapia e Pallottole” in poi. Robert De Niro, i cui bisnonni Giovanni Di Niro e Angelina Mercurio, poveri contadini, emigrarono da Ferrazzano negli Stati Uniti nel 1887, compie oggi 79 anni. Il cognome di De Niro era in origine Di Niro, ma quando il suo bisnonno arrivò a Ellis Island, l’ufficio immigrazione registrò il suo cognome come “De Niro”.

La sua carriera iniziò negli anni ’60: mezzo secolo di una serie di interpretazioni immortali. Su tutte quelle, premiate con due Oscar, del giovane Vito Corleone ne Il Padrino – Parte seconda di Francis Ford Coppola (1975) e del pugile Jake La Motta in Toro scatenato di Martin Scorsese (1981).

Nel 2006 ha ottenuto la cittadinanza italiana. È iscritto all’AIRE (Registro degli italiani residenti all’estero), quindi ha il diritto di voto alle elezioni in Italia, ai referendum e all’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Il padre di De Niro, Robert Henry De Niro, meglio noto come Robert De Niro Sr., divenne uno dei più importanti pittori espressionisti figurativi d’America.

Oggi, a 79 anni, è già stata annunciata la prossima sfida di De Niro che sarà il protagonista del gangster movie Wise Guys di Barry Levinson, una storia di due capi-famiglia italoamericani entrambi interpretati da lui che ha sempre manifestato con orgoglio le sue origini molisane. Celebre, infatti, fu l’antipatia della star di Hollywood verso l’ex presidente Usa, Donald Trump, al punto da dichiarare apertamente di volersi trasferire in Italia. “La mia famiglia è di Ferrazzano, dalle parti di Campobasso. Ho la cittadinanza italiana? Sì. Probabilmente dovrò trasferirmi lì”. E chissà che Ferrazzano, magari dopo aver abbandonato il set, non diventi davvero il suo buen retiro. adimo