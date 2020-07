L’ambasciata italiana negli Stati Uniti ha celebrato l’Indipendence Day del 4 luglio. Con l’emergenza Covid le celebrazioni si sono svolte in maniera inusuale, ma non sono mancati gli ospiti illustri a partire da Robert De Niro, il quale, nel video messaggio non ha perso occasione per ricordare, ancora una volta, le origini dei suoi bisnonni. “Arrivarono negli Usa da Ferrazzano – ha detto – e la mia carriera non sarebbe stata la stessa se on avessi lavorato con gli italiani”.

