Rizzetta: “Non abbandoniamo il Campobasso, avviati i contatti con una squadra locale”

Il socio americano della società del Campobasso Calcio, Matt Rizzetta, attraverso una nota ufficiale della North Sixth Group, ha commentato gli ultimi sviluppi giudiziari dei rossoblù. Di seguito il testo:

“La NSG comunica che, nonostante avessimo deciso di non procedere con interventi diretti qualora ci fosse stato il ricorso al TAR, l’amore verso questa città nonché i messaggi ricevuti in questi giorni da tutti coloro che, sparsi nel mondo, amano Campobasso, ci hanno spinto a non abbandonarla nel momento del bisogno. Pertanto abbiamo avviato i contatti con una squadra locale per cercare di risollevare le sorti del calcio Campobassano e riportarlo dove merita con un progetto ambizioso e pluriennale. Siamo fiduciosi sul buon esito della vicenda e forniremo tutti i dettagli a tempo debito”.