Rivoluzione scolastica a Isernia, genitori contro il Comune

Non si è fatta attendere la reazione dei genitori ai traslochi e alle nuove sistemazioni delle classi della San Giovanni Bosco. Decisamente contrari alla “rivoluzione” progettata dall’amministrazione Castrataro. Per questo i rappresentanti del Consiglio d’Istituto della San Giovanni Bosco affermano:

“Il CDI SGB è venuto a conoscenza delle intenzioni ai cambiamenti strutturali degli edifici scolastici fino a quel momento di pertinenza della SGB solo il 31 agosto 2023, come da verbale redatto. Dallo stesso verbale si evince che sia la reggente Lecci sia il DSGA affermano di essere stati presenti in riunioni indette dal comune sui fatti ed aver dato parere negativo riguardo le proposte dell’ente. Con pec inviata al Comune in data 1’ settembre 2023, la SGB chiede un confronto sui fatti, tra la componente genitori e l’amministrazione, confronto accettato e convocato il 4 settembre. Nel confronto l’assessore al ramo Ruggiero, asserisce che nelle riunioni intercorse con allora la reggente Lecci e il dirigente Caccioppoli, tutti erano d’accordo sulle proposte e le modifiche da attuare, di questi incontri sembrerebbe non esistere convocazioni né essere stati redatti documenti ufficiali. Data la discordanza delle informazioni che la componente genitore del consiglio d’ istituto SGB si trova a dover gestire, la stessa richiede l’accesso ai verbali delle assemblee svolte tra ente e dirigenti, nelle quali venivano determinate le decisioni ad oggi pubbliche. Unitamente si richiedono le perizie favorevoli, qualora ci fossero, del responsabile della sicurezza della SGB ad acconsentire a modifiche strutturali sulle 2 strutture oggetto dei lavori, dato che in passato, quando si necessitava di ulteriori spazi, unitamente al parere dell’ ufficio tecnico, come sempre facilmente consultabile dai verbali agli atti, mai nessuna modifica strutturale fu’ mai permessa in nome della sicurezza degli alunni . Si sottolinea che nell’incontro tra amministrazione e CDI quest’ultimo ha proposto diverse iniziative, tra tutte la condivisione degli spazi dell’ edificio rosa, attualmente occupato da uffici di segreteria della SGB, e da 2 classi della secondaria di 1 grado, relegate lì proprio in virtù del diniego precedente a modificare il polo, una situazione temporanea che dura da 4 anni, con gravi problemi di didattica, tale proposta era per rendere un’ unica sede a servizio di entrambe le segreterie scolastiche che sottolineamo è la motivazione dietro la quale tali decisioni si basano poiché attualmente gli uffici di cui prima della Giovanni XXIII sono allocati nell’edificio sottoposto agli imminenti lavori. A quanto pare il problema insormontabile sarebbe la collocazione dell’ archivio della Giovanni XXIII che ad oggi ci chiediamo incuriosite quanto grande sia. Nessuno ha tenuto in considerazione lo smembramento della primaria della SGB, che avrà due classi costrette a spostarsi nel nuovo polo, i cui lavori non sono ancora eseguiti e di cui non vi è certezza, lo stesso dicasi per le classi della SPC che dovrebbero essere allocate a Calabrese, stabile ancora temporaneamente dell’infanzia della SGB, malgrado la persistenza ivi da 8 anni, i cui lavori non sono ancora iniziati.

Nessuno, ha avuto la dovuta considerazione per l’attività didattica frammentata e per i bambino che si vedono spostati impropriamente, mentre tutti si sono preoccupati di collocare in maniera idonea l’archivio della Giovanni XXIII”.