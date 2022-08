Rivoluzione parcheggi: in arrivo un multipiano da 300 posti e ‘addio’ al tunnel

Le novità presentate dal sindaco Roberti in conferenza stampa: il nuovo parcheggio, a 3 piani, sarà costruito in piazza Donatori di Sangue “e garantirà alle persone la possibilità di spostarsi comodamente verso il centro in appena 3 minuti”. Restano in piedi i progetti di riqualificazione di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio: “Non si farà il tunnel e il resto sarà deciso con un referendum ma dobbiamo capire come porre il quesito”

Trecento posti auto per risolvere il problema del parcheggio in centro. E’ quanto annunciato questa mattina, 2 agosto, il progetto del multipiano di Piazza Donatori di Sangue, dall’importo complessivo di 5milioni di euro a cui si aggiungeranno, con una serie di interventi relativi al PNRR anche il montaggio delle colonnine per le ricariche delle auto elettriche.

Si tratta, indubbiamente, di un’opera importante per Termoli che soffre la cronica carenza di parcheggi soprattutto in centro e soprattutto nei periodi estivi. “Si tratta di un progetto che viene realizzato all’interno di quello più ampio di riqualificazione della mobilità a Termoli – ha affermato il sindaco Francesco Roberti – avevamo la possibilità di rimodulare i finanziamenti regionali per non perderli e abbiamo ipotizzato questo progetto che ci consentirà di avere questi posteggi”.

Obiettivo finale è quello di rendere la zona centrale di Termoli una maxi isola pedonale. Il multipiano sarà composto da 3 piani, uno interrato, uno a livello della strada e uno sopraelevato e avrà una sorta di attraversamento ciclopedonale che lo collegherà direttamente con piazza Garibaldi e la stazione ferroviaria “per consentire alle persone di raggiungere piazza stazione a piedi in 3-4 minuti – ha proseguito Roberti – si rischiavano di perdere i 5milioni del tunnel se non venivano utilizzati entro quest’anno e abbiamo pensato a questa ipotesi. Tramite colloqui con Rfi abbiamo ottenuto la possibilità di andare a gara d’appalto entro il 31 dicembre di quest’anno”.

Resta in piedi ancora l’ipotesi di riqualificazione di Pozzo Dolce e Piazza Sant’Antonio con un altro parcheggio multipiano ma è esclusa, da Roberti, la realizzazione del tunnel che tanto aveva fatto discutere con l’amministrazione Sbrocca in città. Il progetto nel suo complesso verrà “portato all’attenzione del consiglio comunale e successivamente, come annunciato, sarà realizzato un referendum. Dobbiamo trovare il modo giusto di presentare il quesito e dopo si potrà iniziare con la realizzazione”.

Si tratta di una delle opere che l’amministrazione Roberti ha intenzione di realizzare per ricucire alcuni ‘strappi’ che ci sono nel tessuto urbano del centro cittadino. L’altra opera che Roberti ha affermato in conferenza stampa è stata la possibilità di realizzare una scala mobile tra il porto turistico e via Carlo del Croix “per riuscire ad usufruire di tutti i parcheggi che ci sono al di fuori del centro cittadino ma dare la possibilità alle persone di muoversi agilmente e nel giro di pochi minuti”.