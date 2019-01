Rivoluzione digitale: quanto la nostra vita è influenzata dai social?

di Pietrunti Ginevra

Le persone per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio utilizzano applicazioni internet chiamate comunemente social media e al giorno d’oggi la maggior parte della popolazione mondiale ne fa uso per la vita in generale: per apprendere e condividere informazioni o anche in ambito lavorativo. Questi mezzi di comunicazione sociale costituiscono una vera e propria ”rivoluzione” rispetto ai decenni precedenti in quanto chiunque può leggere o scrivere qualsiasi fatto senza tener conto del posto in cui esso sia accaduto. La cosa che desta preoccupazione è che ad usufruirne sono anche i giovanissi che, secondo recenti ricerche preferiscono stare in casa con apparecchiature elettroniche invece di giocare all’aria aperta. Come rivela il primo Rapporto Auditel-Censis in Italia il 17,6% dei bambini dai 4 ai 10 anni usa regolarmente un telefono cellulare, tanto da essere stati etichettati come “autentici precoci digitali”. Tra gli strumenti più utilizzati, oltre ai cellulari, ci sono i pc fissi o portatili, i tablet e le smart Tv tutti utilizzati come canale di connessione con Internet. Concentrandoci maggiormente sullo smartphone, appare che in Italia il 97% degli adolescenti ne possiede uno. Nato per rispondere a esigenze pratiche, è diventato un vero e proprio oggetto di intrattenimento quotidiano e forse anche troppo: rappresenta l’appartenenza a un gruppo sociale, fa sentire il giovane alla moda, esprime benessere economico. I social di cui i giovani si servono di più e sui quali trascorrono la maggior parte del loro tempo sono Facebook, Whatsapp, Instagram ,Twitter e Youtube. Attraverso queste piattaforme gli adolescenti, ma anche i più adulti, possono scambiarsi foto, video e notizie. Nonostante ciò si è capito che Internet non porta solamente benefici come il potersi scambiare contenuti in tutto il mondo in tempo reale, ma anche svantaggi. Difatti l’eccessivo utilizzo della tecnologia si traduce in alcuni casi in calo della concentrazione a scuola, disturbi fisici come rigidità del collo, vista offuscata, dolore al polso o mal di schiena. Talvolta possono rappresentare anche dei luoghi dove i giovani si rifugiano per essere considerati e accettati presentandosi in modo del tutto differente dalla realtà. Di conseguenza è importantissimo avvalersi di questi strumenti in modo adeguato e come ha detto H.B.mackay “la tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non essere la tua vita”.