Rivolta in carcere a Foggia, ancora 11 i fuggitivi: proseguono le ricerche in Molise

Restano da ricercare 11 persone. Tra queste anche un omicida. Questo il bilancio dei carabinieri dopo la rivolta e la fuga dal carcere di Foggia. Le ricerche sono state estese anche al Molise. Proprio nel nostro territorio è stato arrestato Cristian Rendina, classe 1985, originario di San Severo, evaso dal carcere di Foggia, insieme ad altri detenuti.

La cattura è avvenuta in agro di Larino, nel corso delle numerose attività di perlustrazione e controllo del territorio. Attività che dunque proseguiranno anche nelle prossime ore da parte delle forze dell’ordine. Non è escluso infatti che altri fuggitivi si siano diretti in Molise.