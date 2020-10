Rivitalizzare i centri storici e promuovere il turismo: in Molise case in vendita a 1 euro

Possibilità, per chi fosse interessato, di acquistare ad un prezzo simbolico uno degli immobili del centro storico di Castropignano (Campobasso) e della frazione di Roccaspromonte per i quali i proprietari hanno manifestato la volontà, tramite formale richiesta, a cederli gratuitamente o ad un prezzo simbolico. «Il Consiglio comunale – si legge in un’agenzia Ansa – ha approvato nelle seduta dello scorso 5 ottobre il Regolamento per la cessione agevolata consultabile sul sito web del Comune. Tra le finalità del provvedimento, la rivitalizzazione della parte storica del paese, al fine di restituirla alla sua funzione di centro propulsivo di vita, di cultura ed attività, favorendo l’insediamento abitativo di famiglie, di attività turistico-ricettive e di negozi o botteghe artigianali».