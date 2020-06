Riunione di maggioranza posticipata a venerdì, Toma: “Sono aperto alla richieste, ci ricompatteremo”

Intanto domani è in programma un’altra accesa seduta del consiglio regionale: fuori la protesta per la sanità pubblica

La riunione di maggioranza, in programma questa mattina, è stata interrotta dalla tragica notizia della morte di Stefano Patriciello. Per rispetto nei confronti del vicepresidente della Giunta e assessore regionale Vincenzo Cotugno, cognato dell’imprenditore scomparso questa mattina, la maggioranza ha deciso di posticipare il confronto. Che si terrà nella giornata di venerdì. Un summit che dovrà servire a diradare le nubi che si sono addensate all’orizzonte del centrodestra molisano. Alcuni consiglieri restano sul piede di guerra e continuano a chiedere la testa di Marone, neo assessore in quota Lega. Il governatore, dal canto suo, ha mostrato sicurezza e crede nell’unità della coalizione. “La possibilità di ricompattare la maggioranza – ha dichiarato a Teleregione – è del 100%. Io chiedo unità, compattezza e attendo di capire le richieste sulle quali ho dato la massima apertura. Sono disponibile anche ad un confronto con Salvini, ma sono convinto che la mia maggioranza capirà e andremo ad un confronto pacifico”.

Venerdì tutti i nodi dovrebbero venire al pettine, mentre domani è in programma una seduta del consiglio regionale che si preannuncia ancora una volta calda. Davanti a Palazzo D’Aimmo è in programma una manifestazione in difesa degli ospedali e della sanità pubblica. redpol