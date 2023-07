Riunione di maggioranza, il centrodestra ha indicato Pallante come presidente del Consiglio. Vicina anche la Giunta

Lunedì l’elezione del vertice di Palazzo D’Aimmo. Martedì Roberti tornerà a Roma dai partiti

Si è conclusa nella tarda serata di oggi, venerdì 21 luglio, la riunione di maggioranza propedeutica alla prima seduta del consiglio regionale che ci sarà lunedì 24. In vista dell’appuntamento di inizio settimana, quando bisognerà votare per l’elezione del presidente del Consiglio e per l’Ufficio di presidenza, si è svolto il summit del centrodestra. Alla presenza, ovviamente, del presidente Roberti.

La coalizione sembrerebbe aver trovato una quadra. Al vertice di Palazzo D’Aimmo, la maggioranza ha individuato, come previsto, Quintino Pallante (Fratelli d’Italia). Alla vicepresidenza andrà Stefania Passarelli (Il Molise che Vogliamo), mentre Fabio Cofelice (Noi Moderati) svolgerà il ruolo di Segretario. Quello che è stato stabilito oggi dovrà trovare conferma lunedì, ricordando che il voto si svolge a scrutinio segreto.

Il puzzle della Giunta, invece, sembra essere più complicato da comporre. Anche se una strada sembrerebbe essere stata trovata. Più che altro si tratterebbe di una proposta di mediazione concordata con i partiti nazionali. Secondo i ben informati, Roberti dovrebbe portare nell’esecutivo, oltre a Cefaratti (Il Molise che Vogliamo) e Marone (Lega), due esponenti di Fratelli d’Italia, dovrebbero essere Micone e Iorio, e uno di Forza Italia, potrebbe essere Andrea Di Lucente. I nomi dovranno essere indicati dai partiti la prossima settimana. La casella di Sottosegretario dovrebbero giocarsela Di Baggio (Forza Italia) e Niro (Popolari per l’Italia), con il primo che sembra essere in leggero vantaggio.

Ad ogni modo martedì Roberti tornerà a Roma dai vertici nazionali dei partiti e si continuerà a giocare la partita: quello dell’esecutivo è un rebus che si risolverà nei prossimi giorni. redpol