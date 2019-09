Riunione di maggioranza, assenti Romagnuolo, Iorio e Scarabeo

Hanno disertato il summit i due dissidenti, domani torna a riunirsi il consiglio regionale dopo la pausa estiva

Domani, martedì 10 settembre, torna a riunirsi il consiglio regionale dopo la lunga pausa estiva e, come riportato già ieri, saranno numerosi i problemi con i quali dovrà fare i conti il governatore Toma viste le tensioni che stanno caratterizzando la sua maggioranza. Tensioni acuite, come noto, dall’elezione di Alfredo Ricci alla presidenza della provincia di Isernia. Già questa sera si è avuta contezza di quello che potrebbe succedere in Aula. A via Genova, infatti, è stata in programma una riunione di maggioranza, la prima dopo la pausa estiva e le tensioni. Al summit non hanno preso parte quelli che si stanno opponendo a viso aperto al governatore Toma, ovvero Aida Romagnuolo e Michele Iorio. Assente anche il consigliere Scarabeo. Si è trattato del consueto incontro del lunedì che precede la seduta del consiglio regionale. Nessuna verifica, dunque, come richiesto sia dalla Romagnuolo, sia da Iorio. Possibili scintille si avranno già nella seduta di domani, quando a palazzo D’Aimmo tornerà a riunirsi il consiglio regionale. redpol