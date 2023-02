Ritrovato senza vita il corpo di Patrizia, la 55enne scomparsa da ieri mattina

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 febbraio, il tragico epilogo: cadavere rinvenuto in zona porto incastrato tra gli scogli

E’ stato ritrovato senza vita in mare, incastrato tra gli scogli, il corpo di Patrizia Larivera, la 55enne residente a Termoli e originaria di Montefalcone di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di ieri, giovedì 16 febbraio. La donna era stata avvistata l’ultima volta in zona terminal, dopo essere uscita di casa intorno alle 12.30 in via Perù. Da qui sono partite le ricerche che si sono estese per tutta la città con l’ausilio di cani molecolari, droni e squadre di terra. Battuta da nord a sud Termoli, dal parco a Rio Vivo, fino alla spiaggia. Nel primo pomeriggio le forze dell’ordine hanno concentrato i propri sforzi in zona porto, nello specchio d’acqua alle spalle del depuratore, dopo il rinvenimento sugli scogli del giubbotto viola di Patrizia. Intorno alle 16 il tragico epilogo con il rinvenimento del corpo di Patrizia incastrato tra gli scogli. Da chiarire ancora gli ultimi momenti di vita e la dinamica del decesso. Sul posto Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Carabinieri. La conferma ufficiale del decesso è giunta dalle forze dell’ordine impegnate da questa mattina nelle operazioni di ricerca. Il corpo senza vita di Patrizia è stato trasportato da Carrino all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il magistrato di Larino ha disposto l’autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore dopo l’assegnazione dell’incarico da parte della Procura al medico legale. L’esame chiarirà la data del decesso e alcuni dettagli sulle cause della morte. Al momento della scomparsa Patrizia Larivera non aveva con sé il cellulare, documenti e soldi. Patrizia lascia due figli di 20 e 25 anni. Erta stata proprio la figlia minore che viveva con lei in casa a dare l’allarme nella giornata di ieri, 16 febbraio, dopo che la mamma non aveva fatto ritorno a casa.