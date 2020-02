Ritrovato ordigno bellico nelle campagne molisane

REDAZIONE

Grazie a un gruppo di cacciatori provenienti da Toro è stato possibile rinvenire un ordigno bellico inesploso nelle campagne di Pietracatella. Si tratterebbe di una bomba anticarro di probabile fabbricazione tedesca risalente al secondo conflitto mondiale. La zona è stata transennata e in questo momento si resta in attesa degli artificieri che provvederanno a disinnescare la bomba. La Provvidenziale segnalazione dei cacciatori alla caserma dei Carabinieri di Sant’Elia a Pianisi ha evitato che l’ordigno potesse in qualche modo esplodere in quanto posizionato in un punto di passaggio di mezzi agricoli.